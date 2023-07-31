Венеция запретила ночную жизнь

Власти итальянской Венеции ввели новые ограничения для туристов, отдыхающих в исторической части города.

С 23:00 в ресторанах, барах и кафе запрещается музыка и проведение вечеринок, продавать алкоголь можно будет до 1:30, а сами заведения будут закрываться в два часа ночи, отмечает АТОР.

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Нововведения объясняются заботой о безопасности местных жителей, уставших от пьяных драк с участием туристов. Отмечается, что особо усердствуют в этом австралийцы и канадцы, облюбовавшие Венецию, как место для мальчишников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце июля сообщила о «взрывном росте» интереса российских туристов к Африке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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