В Абхазии объявили о закрытии купального сезона
МЧС Абхазии объявило об официальном закрытии купального сезона в республике, сообщают «Известия».
По данным чрезвычайного ведомства, сворачивается работа спасательных постов, а с акваторий городских пляжей извлекаются оградительные буи. Местных жителей и туристов призвали соблюдать меры безопасности при купании.
Напомним, на днях МЧС Абхазии сообщило о гибели российского туриста во время купания в Новом Афоне. погибший мужчина 1981 года рождения приехал в республику из Курска. Отмечается, что устанавливаются причины случившегося.
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