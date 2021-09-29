В Абхазии объявили о закрытии купального сезона

По данным чрезвычайного ведомства, сворачивается работа спасательных постов, а с акваторий городских пляжей извлекаются оградительные буи. Местных жителей и туристов призвали соблюдать меры безопасности при купании.

Напомним, на днях МЧС Абхазии сообщило о гибели российского туриста во время купания в Новом Афоне. погибший мужчина 1981 года рождения приехал в республику из Курска. Отмечается, что устанавливаются причины случившегося.

