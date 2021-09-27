Российский турист утонул в Абхазии в день туризма

МЧС Абхазии сообщило о гибели российского туриста во время купания в Новом Афоне, передает РИА Новости.

Итоги летнего туристического сезона 2021

По данным агентства, погибший мужчина 1981 года рождения приехал в республику из Курска. Отмечается, что устанавливаются причины случившегося.

Ранее посольство РФ в Абхазии распространило предупреждения для российских туристов, призвав избегать купание во время плохой погоды и в местах, где стоит знак «купание запрещено».



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ТЕГИ:Российские ТуристыАбхазия
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