Пропавшего в Абхазии подростка из Казани нашли живым

Спасатели МЧС Абхазии нашли живым 15-летнего подростка из Казани Камиля Фаттахова, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что подростка обнаружили в районе Хашупсинского каньона, в который он сорвался во время прогулки, в результате чего получил травмв челюсти, ноги и плеча. Фаттахова доставили в Гагрскую районную больницу.

Ранее на Камчатке погибли двое мужчин, которые в составе зарегистрированной туристической группы поднимались на склон вулкана Ключевская сопка.

