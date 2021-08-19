Пропавшего в Абхазии подростка из Казани нашли живым
Спасатели МЧС Абхазии нашли живым 15-летнего подростка из Казани Камиля Фаттахова, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что подростка обнаружили в районе Хашупсинского каньона, в который он сорвался во время прогулки, в результате чего получил травмв челюсти, ноги и плеча. Фаттахова доставили в Гагрскую районную больницу.
Ранее на Камчатке погибли двое мужчин, которые в составе зарегистрированной туристической группы поднимались на склон вулкана Ключевская сопка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru