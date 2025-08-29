В 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ
В России в 90% регионов оклады учителей ниже минимального размера оплаты труда, сообщают «Известия».
Самые маленькие ставки оказались в Карачаево-Черкесии, всего от 2369 до 3969 рублей. При этом федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей. Среди других антилидеров - ЕАО (3–4,7 тыс. рублей), Вологодская область — 4253 рублей, Мордовия — 4539 рубля. Еще в 24 субъектах минимальные ставки выше 5 тыс. рублей, но не доходят до 10 тыс. В 46 регионах минимальный оклад ниже 20 тыс.
Выше МРОТ ставка учителя установлена в Татарстане и Приморском крае и Москве. Общая сумма заработной платы учителя за месяц не может быть ниже МРОТ, указал генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
Ранее стало известно, что Минпросвещения и Минтруд разрабатывают единые критерии зарплаты учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru