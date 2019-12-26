В 87 точках Москвы разрешат запуск фейерверков

Он отметил, что список таких площадок можно найти на городских порталах и сайте МЧС. По словам Немерюка, площадки расположены на достаточном расстоянии от жилых домов и безопасны для различных видов салютов.

Кроме того, Немерюк призвал граждан не покупать фейерверки в нелегальных точках продаж, поскольку нередко в таких местах сроки годности могут перебиваться. Он также добавил, что за несанкционированную торговлю предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее в Росгидромете заявили, что новогодняя ночь рискует продолжить череду погодных аномалий, наблюдаемых в декабре на европейской части России.



