В 87 точках Москвы разрешат запуск фейерверков
В Москве организуют 87 площадок, на которых будет разрешен запуск фейерверков в канун Нового года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
Он отметил, что список таких площадок можно найти на городских порталах и сайте МЧС. По словам Немерюка, площадки расположены на достаточном расстоянии от жилых домов и безопасны для различных видов салютов.
Кроме того, Немерюк призвал граждан не покупать фейерверки в нелегальных точках продаж, поскольку нередко в таких местах сроки годности могут перебиваться. Он также добавил, что за несанкционированную торговлю предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее в Росгидромете заявили, что новогодняя ночь рискует продолжить череду погодных аномалий, наблюдаемых в декабре на европейской части России.
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