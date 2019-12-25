Сомнолог рассказал о правильном режиме сна в новогодние праздники

Накануне Нового года следует соблюдать режим сна, чтобы к празднику быть физически и психологически подготовленным, иначе перегрузки могут привести на больничную койку. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

В интервью РИА Новости он уточнил, что на 30-31 декабря приходится эмоциональный пик. Он связан, как правило, с завершением календарного года, закрытием рабочих сделок, договоров, достижением поставленных целей.

НСН, в свою очередь, спросила у председателя правления Национального сомнологического общества Владимира Ковальзона, как нужно провести первые дни нового года, чтобы не сбить нормальный режим сна.

«Чтобы не сбивать режим, после длинной новогодней ночи не нужно отсыпаться слишком долго, вечером будет тяжело засыпать. Лучше всего днем не спать, вовсе либо подремать минут 40-45», - посоветовал специалист.

Но не каждому удастся провести первое января так, чтобы не сбиться с привычного графика. Специалисты призывают начать новую жизнь, если не в первый день года, то хотя бы во второй.