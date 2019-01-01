В 8 регионах России введен «оранжевый» уровень погодной опасности
В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает Гидрометцентр России. Сообщается, что из-за жары такой режим вводится в Москве, а также Московской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.
По данным специалистов температура воздуха в этих областях прогреется до 33 градусов тепла. Кроме того, уточняется, что осадков в это время не прогнозируется. Такая жаркая погода продержится в перечисленных регионах минимум до середины дня 9 июня.
В Москве в воскресенье ближе к вечеру ожидаются кратковременный дождь и гроза.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира этим летом жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая временами будет превышать климатическую норму.
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