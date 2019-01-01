Как пережить жару, рассказал Роспотребнадзор
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала, как перенести жаркую погоду в связи с резким потеплением в Москве. Специалисты сообщили, что именно в это время есть риск обострения хронических заболеваний.
В ведомстве дали рекомендацию в жаркую погоду пить больше воды, однако предостерегли тех, у кого есть заболевания почек и сердечно-сосудистой системы от ее переизбытка.
В питании, по словам специалистов, стоит отдать свое предпочтение фруктам, овощам и рыбе, а лучше и вовсе питаться легкими перекусами.
В Роспотребнадзоре также посоветовали ограничить свое пребывание на улице. В случае же, если необходимо выйти из дома, гражданам порекомендовали выбирать одежду из натуральных тканей светлой расцветки, солнечные очки. Помимо этого, лучше с собой стоит брать еще и зонт.
По словам специалистов, поездки в общественном транспорте необходимо ограничить и пользоваться им в утреннее и вечернее время.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как россиянам справиться с аномальной жарой.
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