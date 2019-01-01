Как пережить жару, рассказал Роспотребнадзор

В ведомстве дали рекомендацию в жаркую погоду пить больше воды, однако предостерегли тех, у кого есть заболевания почек и сердечно-сосудистой системы от ее переизбытка.

В питании, по словам специалистов, стоит отдать свое предпочтение фруктам, овощам и рыбе, а лучше и вовсе питаться легкими перекусами.

В Роспотребнадзоре также посоветовали ограничить свое пребывание на улице. В случае же, если необходимо выйти из дома, гражданам порекомендовали выбирать одежду из натуральных тканей светлой расцветки, солнечные очки. Помимо этого, лучше с собой стоит брать еще и зонт.

По словам специалистов, поездки в общественном транспорте необходимо ограничить и пользоваться им в утреннее и вечернее время.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как россиянам справиться с аномальной жарой.

