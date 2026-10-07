В 27 российских регионах уменьшились цены на бензин

Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России. Сильнее всего — в Марий Эл, где топливо подешевело на 2,49%. Более чем на 2% цена упала в Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости.

Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо

Снижение более чем на процент зафиксировали в Северной Осетии — Алании, Мордовии и Ростовской области. В пределах процента ценник уменьшился еще в 22 субъектах. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях — примерно на 0,5%.

Повышение стоимости за этот период заметили в 35 регионах. Сильнее всего — в Якутии (+4,7%) и Ивановской области (+4%). В Москве бензин подорожал на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.

Ранее рассказывали, как в РФ решили проблему с поставками бензина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РосстатЦеныАЗСБензин

Горячие новости

Все новости

партнеры