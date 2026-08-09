СМИ: Госдеп уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS

Американский Госдепартамент уведомил Конгресс США о возможной передаче Украине находящихся в распоряжении Турции систем вооружения американского производства, сообщает Turkey Todey.

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Среди них - 12 пусковых установок реактивной системы залпового огня М270 и 70 тактических баллистических ракет М39 ATACMS. Так как техника произведена в США, для ее реэкспорта требуется официальное разрешение Вашингтона.

Ранее стало известно, что военные США потратили в Иране почти все дальнобойные ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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