Стартовал VI сезон премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого»
С 1 августа начался прием заявок на VI Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По её словам, в этом году в проект добавилась новая номинация - «Зоомир», в рамках которой участники смогут отправлять свои видеоролики с участием домашних или диких животных.
«Приглашаю детей и взрослых из всех уголков нашей планеты принять участие в премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Первого августа стартовал шестой сезон. Мы добавили новую номинацию «Зоомир», где участники всех возрастов могут присылать веселые видеоролики со своими питомцами. Видео с редкими видами животных можно сделать в зоопарке или реабилитационных центрах. Ждем ваши заявки во всех номинациях! Пойте, рисуйте, снимайте фото, видео, присылайте мультфильмы, исследования и проекты! Участвуйте и побеждайте!» – призвала глава Росприроднадзора.
Оценивать работы генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Радионова отметила, что дети и молодежь со всего мира в рамках премии предлагают инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы.
Премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Она проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.
Более 150 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. Ежегодно сотни детей премия отправляет во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черное море, в ВДЦ «Океан» на Японском море, а также исследовательский лагерь на Байкале. Кроме того, около 50 семей – призеров и победителей премии со всей страны – награждены путевками на черноморском побережье в Сочи в гранд отель «Жемчужина».
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