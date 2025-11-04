Путин учредил два новых праздника в России
Президент Владимир Путин подписал указы об установлении в России двух новых праздников. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, глава государства постановил учредить День коренных малочисленных народов РФ, который будет отмечаться 30 апреля, пишет RT. Решение принято в целях «сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры» таких народов.
Кроме того, Путин постановил отмечать 8 сентября День языков народов России. Праздник учредили в целях сохранения и поддержки языков народов страны.
Ранее в России установили новый профессиональный праздник — День сварщика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
