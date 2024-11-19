В 2025 году могут повысить плату за капремонт
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, кому могут повысить плату за капремонт в 2025 году, сообщает РИА Новости.
По его словам, плату предлагается сделать дифференцированной. Она будет завесить от того, есть ли в доме лифт или нет. Собственники жилых помещений в домах, где установлены подъемные механизмы, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем россияне, проживающие в домах без лифтов.
Парламентарий отметил, что тариф на капремонт составляет 12,6 рублей на квадратный метр, что, по его словам, ниже экономически обоснованного, поэтому в будущем плата будет расти.
Ранее генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что цены на ремонт взлетят на 30% уже в следующем году, заявил эксперт по внутренней отделке помещений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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