В 2025 году могут повысить плату за капремонт

По его словам, плату предлагается сделать дифференцированной. Она будет завесить от того, есть ли в доме лифт или нет. Собственники жилых помещений в домах, где установлены подъемные механизмы, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем россияне, проживающие в домах без лифтов.

Парламентарий отметил, что тариф на капремонт составляет 12,6 рублей на квадратный метр, что, по его словам, ниже экономически обоснованного, поэтому в будущем плата будет расти.

Ранее генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что цены на ремонт взлетят на 30% уже в следующем году, заявил эксперт по внутренней отделке помещений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

