Россиян предупредили о росте цен на ремонт на 20-30% к концу 2025 года
Цены на ремонт взлетят на 30% уже в следующем году, заявил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
По его словам, особенно вырастут в цене металлоконструкции, цемент и гипсокартон — их стоимость может увеличиться на 17-32%.
Еще на подорожании скажется колебание курса валюты, отмечает «Газете.Ru». За счет этого поднимутся цены на сантехнику, керамическую плитку и строительные смеси. Также подорожают бытовая техника и мебель.
Ранее стало известно, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru