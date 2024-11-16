Россиян предупредили о росте цен на ремонт на 20-30% к концу 2025 года

По его словам, особенно вырастут в цене металлоконструкции, цемент и гипсокартон — их стоимость может увеличиться на 17-32%.



Еще на подорожании скажется колебание курса валюты, отмечает «Газете.Ru». За счет этого поднимутся цены на сантехнику, керамическую плитку и строительные смеси. Также подорожают бытовая техника и мебель.

Ранее стало известно, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

