В 2024 году россиянам вернули 10% похищенных кибермошенниками денег

В 2024 году россиянам вернули 10% похищенных кибермошенниками денег, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что речь идет о возращении гражданам порядка пяти миллиардов рублей.

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По его словам, свыше 90% IT-преступлений в РФ совершается из колл-центров, которые находятся на Украине, с помощью технологий НАТО. Также Авдейко отметил, что почти в 40 субъектах РФ было изъято 11 серверных станций, свыше тысячи сим-банков, а также более 250 тысяч сим-карт.

Ранее гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов рассказал в разговоре с НСН, что анализ трафика позволил российским операторам сотовой связи успешно противостоять сторонним звонкам мошенников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КиберпреступностьМВД

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