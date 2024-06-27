В 2024 году россиянам вернули 10% похищенных кибермошенниками денег

По его словам, свыше 90% IT-преступлений в РФ совершается из колл-центров, которые находятся на Украине, с помощью технологий НАТО. Также Авдейко отметил, что почти в 40 субъектах РФ было изъято 11 серверных станций, свыше тысячи сим-банков, а также более 250 тысяч сим-карт.

Ранее гендиректор ООО «Код безопасности» Андрей Голов рассказал в разговоре с НСН, что анализ трафика позволил российским операторам сотовой связи успешно противостоять сторонним звонкам мошенников, передает «Радиоточка НСН».

