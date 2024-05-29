Интерпол не поможет: В МВД создали подразделение по борьбе с колл-центрами
Олег Иванников заявил НСН, что МВД создало специальные подразделения, которые занимаются только киберпреступлениями, это помогает противостоять западным спецслужбам.
МВД РФ создало специальные подразделения, которые занимаются только киберпреступлениями, сегодня Интерпол не помогает России в подобных случаях, заявил в эфире НСН подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.
Доля киберпреступности среди всех видов регистрируемых в России преступлений достигла почти 38%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. В прошлом году таких преступлений насчитывалось около 32% от общего числа. Относительно уровня прошлого года их массив возрос на 17,4% до 240,9 тыс.
«Такая статистика еще обусловлена тем, что МВД стало больше регистрировать киберпреступлений, так как научилось их раскрывать. В прошлые годы были латентные преступления, которые не регистрировались сотрудниками правоохранительных органов. Речь не идет о том, что преступлений стало больше, с ними научились работать. Раскрываемость киберпреступлений растет», - объяснил он.
По его словам, в большинстве случаев следы подобных преступлений ведут за пределы России, а руководят такими «проектами» иностранные спецслужбы.
«Сегодня кибермошенничество приобрело международный характер. В большинстве случаев это колл-центры, которые находятся за пределами России. Их никак не может достать российская правовая система. Интерпол бездействует, так как в большинстве случае это филиалы международных разведок и так далее. Преступления очень хорошо планируются, осуществить это могут только профессионалы. Иностранные спецслужбы зачастую руководят этими мошенниками. МВД РФ создало специальные подразделения, которые занимаются только киберпреступлениями, проработаны алгоритмы», - рассказал собеседник НСН.
Киберпреступники совершили более 260 тысяч преступлений за шесть месяцев 2023 года, что на 27% выше аналогичного периода 2022 года, заявил ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский «Радиоточке НСН».
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