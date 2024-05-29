Интерпол не поможет: В МВД создали подразделение по борьбе с колл-центрами

«Такая статистика еще обусловлена тем, что МВД стало больше регистрировать киберпреступлений, так как научилось их раскрывать. В прошлые годы были латентные преступления, которые не регистрировались сотрудниками правоохранительных органов. Речь не идет о том, что преступлений стало больше, с ними научились работать. Раскрываемость киберпреступлений растет», - объяснил он.

По его словам, в большинстве случаев следы подобных преступлений ведут за пределы России, а руководят такими «проектами» иностранные спецслужбы.

«Сегодня кибермошенничество приобрело международный характер. В большинстве случаев это колл-центры, которые находятся за пределами России. Их никак не может достать российская правовая система. Интерпол бездействует, так как в большинстве случае это филиалы международных разведок и так далее. Преступления очень хорошо планируются, осуществить это могут только профессионалы. Иностранные спецслужбы зачастую руководят этими мошенниками. МВД РФ создало специальные подразделения, которые занимаются только киберпреступлениями, проработаны алгоритмы», - рассказал собеседник НСН.

Киберпреступники совершили более 260 тысяч преступлений за шесть месяцев 2023 года, что на 27% выше аналогичного периода 2022 года, заявил ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский «Радиоточке НСН».

