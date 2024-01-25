В 2023 году россияне стали на 40% чаще страховать ипотечные квартиры
В 2023 году россияне стали на 40% чаще страховать ипотечные квартиры, говорится в исследовании «Ренессанс страхование».
Почти 72% договоров включали защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 59% - защиту недвижимости, а 1,5% пришлись на страхование от потери прав собственности на объект.
Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Как отметили в ЦБ, стандарты ипотеки на фоне быстрого роста выдач кредитов существенно ухудшились.
Надбавки повысят по займам, выдаваемым россиянам с высоким показателем долговой нагрузки. При ПДН выше 80% и первоначальном взносе 10-15 процентов надбавку увеличат с 6 до 9, при взносе 15-20% — с 4 до 8, для взноса 20-30% — с 3 до 7. При этом надбавка при взносе 30-50% составит шесть (вместо двух), для взноса от 50% — пять (вместо одного), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru