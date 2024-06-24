Число пациентов с алкозависимостью в Москве выросло на 44%

Рост числа пациентов с алкогольной зависимостью в частных наркологических клиниках Москвы составил 44%, рассказали в пресс-службе «Клиники доктора Исаева». Об этом сообщил РБК.

Так, в «Клинике Маршака» рост числа таких пациентов составил 27%, а в клинике «ПроМед» – 15,5% за 2023 год по сравнению с 2022 годом.

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Руководитель наркологической и психиатрической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев отметил, что это связано с ростом напряженности в мировом пространстве. Люди, употребляя алкоголь, пытаются найти расслабление и успокоение. При этом врач поделился, что участились случаи, связанные с многолетними запоями – непрекращающимся приемом алкоголя в течение 7–10 лет.

Исаев напомнил, что рост пациентов с алкогольной зависимостью наблюдался и во времена пандемии – тогда он составлял 10%.

Генеральный директор наркологической клиники «ПроМед» Мария Кулинская, в свою очередь, отметила, что число пациентов с алкогольными проблемами увеличивается уже пять лет.

Ранее стало известно, что в 2023 году Россия заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя. Самым популярным импортируемым спиртным напитком стало вино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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