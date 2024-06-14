В России с 1 июля вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь

Согласно документу, с 1 июля 2024 года минимальная стоимость поллитра водки составит 299 рублей (ранее 281 рубль), коньяка - 556 рублей (517 рублей ранее), бренди - 403 рубля (375 рублей ранее). Также в перечень добавили ром - его минимальная цена установлена на уровне 403 рубля за 0,5 литра.

Кроме розничных цен с 1 июля также увеличатся отпускные и оптовые цены у производителей. Для водки это 246 рублей и 256 рублей, соответственно. Отпускная цена поллитра бренди составит 311 рублей, а оптовая - 327 рублей. Для коньяка цены установлены на уровне 427 рублей и 450 рублей, соответственно.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле заявили, что в январе – апреле текущего года россияне купили коньяка на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».