В России собрались сократить финансирование молодежной политики

В проекте бюджета на 2021-2022 год заложено сокращение финансирования молодежной политики. Расходы снизятся на 12% в сравнении с законом о бюджете на текущий год. Об этом пишет РБК.

Программа «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» сократится на 8,5% в 2021 году, на следующий год сокращение будет еще выше –15,7%, следует из внесенного правительством в Госдуму законопроекта федерального бюджета на 2021-2023 годы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходы собираются сократить на подпункте программы «Развитие культуры», которая подразумевает софинансирование расходов региональных бюджетов на модернизацию детских школ искусств. Кроме того, сократится поддержка проекта «Кадры для цифровой экономики».

Ранее бюджетная поддержка молодежной политики росла. В 2019 году она составила 32,9 млрд рублей, в 2020-м она должна составить 45 млрд. До внесения правительством нового проекта бюджета, в 2021 году на эти цели планировали потратить 48,8 млрд рублей.

Этим летом сенатор Инна Святенко прокомментировала внесенный в нижнюю палату парламента законопроект о молодежной политике и повышении возраста молодежи до 35 лет.



