Сенатор Инна Святенко: законопроект о молодежи поможет создать крепкую базу социального государства

Законопроект о молодежной политике, который ранее был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов и сенаторов, поспособствует созданию крепкой базы социального государства. Об этом журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщила представитель Мосгордумы в Совете Федерации, председатель комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко.

«В 2020 году вместе с сенаторами мы доработали проект с учетом множества предложений, поступивших от регионов России и молодежных общественных организаций, в том числе и палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Впервые молодежная политика получает единую платформу, имеющую силу федерального закона и потому обязательную для исполнения на всех уровнях власти. Поддержать молодых граждан России, дать им возможности для представления своих интересов - это необходимо сейчас больше, чем когда-либо. Именно молодые люди сейчас решают судьбу нашей страны и обеспечивают ее будущее процветание. Наряду с развитым законодательством о поддержке детства и пожилых людей новый закон о молодежной политике должен создать крепкую базу нашего социального государства», - отметила Святенко.