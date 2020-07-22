Сенатор Инна Святенко: законопроект о молодежи поможет создать крепкую базу социального государства
Законопроект о молодежной политике, который ранее был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов и сенаторов, поспособствует созданию крепкой базы социального государства. Об этом журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщила представитель Мосгордумы в Совете Федерации, председатель комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко.
«В 2020 году вместе с сенаторами мы доработали проект с учетом множества предложений, поступивших от регионов России и молодежных общественных организаций, в том числе и палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Впервые молодежная политика получает единую платформу, имеющую силу федерального закона и потому обязательную для исполнения на всех уровнях власти. Поддержать молодых граждан России, дать им возможности для представления своих интересов - это необходимо сейчас больше, чем когда-либо. Именно молодые люди сейчас решают судьбу нашей страны и обеспечивают ее будущее процветание. Наряду с развитым законодательством о поддержке детства и пожилых людей новый закон о молодежной политике должен создать крепкую базу нашего социального государства», - отметила Святенко.
Она напомнила, что работа над этим документом началась в Совете Федерации еще в 2019 году.
Святенко также рассказала, что в законопроекте определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, а также ее цели, принципы и основные направления, которые будут реализовываться с учетом социальных потребностей молодежи.
Ранее сообщалось, что группа сенаторов и депутатов Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о молодежной политике и повышении возраста молодежи до 35 лет.
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