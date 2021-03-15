Эксперт рассказала, как продлить жизнь на 25 лет

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова заявила, что здоровый образ жизни позволит прожить значительно дольше, сообщает РИА Новости.

По её словам, следовать здоровому образу жизни нужно начинать как можно раньше, так как здоровые привычки вносят наибольший вклад в продолжительность жизни.

«Если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры», - резюмировала Дроздова.

Ранее исследователи из Кливлендской клиники в США выяснили, что ежедневное употребление овощей способствует долголетию, сообщает Ura.ru. По их данным, овощи уменьшают риск появления злокачественных опухолей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЗдоровьеМинздравДолгожитель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры