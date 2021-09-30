Назван предел продолжительности жизни человека
Шведские и швейцарские ученые оценили предел продолжительности жизни человека. По их мнению, сейчас критический возраст для человека – 110 лет, в этом возрасте риск смерти стремительно увеличивается. Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Авторы проанализировали данные о 1100 долгожителях из 13 стран.
При этом уже к концу XXI века предельный возраст человека может составить 130 лет, считают ученые. Однако шанс на это исследователи оценили в один на миллион. Авторы подчеркивают, что «предельный» возраст – условная формулировка, и, как показывает экстраполяция данных, человек может жить и дольше.
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