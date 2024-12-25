«Узнают о любом»: Власти смогут следить за геоданными россиян без запроса

Власти смогут следить за россиянами без дополнительного запроса после запуска сервиса сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от мобильных операторов, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует создать сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи. Геотреки – это данные о местоположении абонентов. Cервис разрабатывается на платформе «Гостех», указано в пояснительной записке, которую привел Forbes. Отмечается, что это будет один из сервисов «госозера» данных, закон о котором был принят летом. Власти обосновывают задачу стремлением улучшить качество жизни и упростить ведение бизнеса. Муртазин отметил, что сегодня получить информацию о геоданных абонентов можно только по запросу.