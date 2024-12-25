«Узнают о любом»: Власти смогут следить за геоданными россиян без запроса
Человека реально идентифицировать по геотрекам, если сопоставить с другими доступными данными, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Власти смогут следить за россиянами без дополнительного запроса после запуска сервиса сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от мобильных операторов, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует создать сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи. Геотреки – это данные о местоположении абонентов. Cервис разрабатывается на платформе «Гостех», указано в пояснительной записке, которую привел Forbes. Отмечается, что это будет один из сервисов «госозера» данных, закон о котором был принят летом. Власти обосновывают задачу стремлением улучшить качество жизни и упростить ведение бизнеса. Муртазин отметил, что сегодня получить информацию о геоданных абонентов можно только по запросу.
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«Человека реально идентифицировать по геотрекам, для этого не нужно применять очень сложные технологии, геотреки можно восстановить. Сегодня спецслужбы уже ведут такую работу при необходимости. По запросу по конкретному человеку такая возможность есть, в рамках расследования. В случае создания сервиса можно будет узнать о любом человеке без запроса», - сказал Муртазин.
Он отметил, что сервис может использоваться как для отслеживания и восстановления данных конкретного абонента, так и для планирования городов страны.
«Государство хочет знать не просто про абонентов, оно хочет знать потоки людей, загруженность дорог и прочее. Это технология двойного назначения, в зависимости от использования она может применяться для отслежки и восстановления данных конкретного абонента, либо она может использоваться для хороших вещей, планирования городов и так далее. Все зависит от того, как вы будете использовать технологию», - указал собеседник агентства.
Муртазин подчеркнул, что сегодня мобильные операторы не передают государству геотреки абонентов.
«Каждый оператор связи знает плюс-минус местонахождение устройства, погрешность может быть достаточно велика, в городе она меньше. Геолокация с помощью триангуляции по базовым станциям в городе – это 15-20 метров. Но если говорить о возможности на сегодняшний день определять координаты, она есть. Операторы эти данные государству сегодня ни в каком виде не передают», - добавил он.
Закон о «госозере» данных, в рамках которых и будет создан новый сервис слежки за россиянами – это поправки к закону «О персональных данных». Документ был принят в августе прошлого года. Основная его идея заключается в создании отдельной госинформсистемы, которую работающий в РФ бизнес будет обязан по запросу властей пополнять персональными данными своих клиентов и сотрудников. Более того, делать это бизнес будет безвозмездно, то есть даром.
Передаваемые данные бизнес должен будет предварительно обезличить. Владельцы же персональных данных, то есть клиенты и работники компаний, не смогут повлиять на отправку информации о них – необходимость предоставления их согласия на это в принятой редакции закона не предусмотрена, передает «Радиоточка НСН».
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