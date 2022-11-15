Google выплатит около 400 млн долларов из‑за отслеживания местоположения пользователей без разрешения

«Это урегулирование является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении, которые собирает Google, являются одними из наиболее конфиденциальных и ценных из всех персональных данных, и существует очень много причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания», — подчеркнул он.

Генеральная прокуратура штата заявила, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения по крайней мере с 2014 года, нарушая государственные законы о защите прав потребителей. По словам представителей власти, Google использует информацию о местоположении, чтобы обращать внимание потребителей на рекламу своих клиентов.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в следующем году в Коннектикуте планируют принять закон, который исключит практику самостоятельного отключения. Функция будет обязывать компании требовать согласия на любое отслеживание местоположения.

