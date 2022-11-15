Google выплатит около 400 млн долларов из‑за отслеживания местоположения пользователей без разрешения
Компания Google согласилась урегулировать конфликт с властями 40 штатов по поводу отслеживания местонахождения пользователей. Она выплатила 391,5 млн долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, Google продолжал отслеживать геолокацию людей даже после того, как они отключали функцию. Три года назад началось журналистское расследование, которое выявило нарушения. Генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг назвал этот процесс крупнейшим мировым соглашением, касающимся конфиденциальности пользователей, с участием нескольких штатов в истории США.
«Это урегулирование является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении, которые собирает Google, являются одними из наиболее конфиденциальных и ценных из всех персональных данных, и существует очень много причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания», — подчеркнул он.
Генеральная прокуратура штата заявила, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения по крайней мере с 2014 года, нарушая государственные законы о защите прав потребителей. По словам представителей власти, Google использует информацию о местоположении, чтобы обращать внимание потребителей на рекламу своих клиентов.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в следующем году в Коннектикуте планируют принять закон, который исключит практику самостоятельного отключения. Функция будет обязывать компании требовать согласия на любое отслеживание местоположения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- На аэродромах Южного военного округа оборудуют комнаты психологической разгрузки
- Ле Пен: Франция ответственна за продолжение конфликта на Украине
- «Попытка грабежа». В Кремле оценили резолюцию о выплате репараций Украине
- Рогов: Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей
- Кадыров заявил, что более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
- Глава МОК заявил о важности участия в Олимпиаде конфликтующих стран
- Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной
- Венгрия призвала ЕС отказаться от политики санкций против России
- «Отходы и утилизация»: Проекты Москвы победили в конкурсе природоохранных практик
- Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru