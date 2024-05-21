«Узкий кругозор Минпромторга»: В России выступили против запрета ряда б/у запчастей

В России в течение последних десяти лет б/у запчасти используются при ремонте по полису ОСАГО, многие из комплектующих вполне можно использовать повторно, сказал НСН Александр Казаченко.

Рынок б/у запчастей в России работает вполне официально, Минпромторг зря запрещает повторное использование таких подержанных комплектующих, как, например, иммобилайзеры или подушки безопасности, в рабочих группах ведомства явно не хватает знающих профессионалов. Об этом НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщило, что ведомство подготовило поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые позволят узаконить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей. Они определят, какие подержанные детали возможно применять для ремонта машин, а какие будут категорически запрещены. Казаченко заявил, что б/у детали уже на протяжении примерно десяти лет используются при ремонте по полису ОСАГО.

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«Что процесс этот работает уже очень давно, ни для кого не новость. В стандартных ремонтах, которые не касаются ОСАГО или КАСКО, то же самое; если клиент соглашается, ремонт делается б/у запчастями. Чаще всего используются подержанные железо и агрегаты, например, двигатели, коробки передач, частично проводка, частично электрика. Хотя, конечно, никто не покупает б/у запчасти на ходовую часть или для системы безопасности. Такая же практика давно официально действует, например, в Европе», — сказал Казаченко.

При этом собеседник НСН отметил, что многие запчасти, которые Минпромторг запретит повторно использовать, на самом деле можно устанавливать подержанными.

«Почему, например, нельзя использовать б/у иммобилайзер? Он перепрограммируется и может использоваться дальше. Подушки безопасности почему нельзя использовать? Например, на автомобиле Renault можно переписывать блоки семь раз после ДТП. Об этом заявляет производитель, что можно не покупать новый блок, а перепрограммировать старый. Комплект проводов можно использовать б/у. Глушитель, если он в нормальном состоянии, можно использовать б/у. Катализатор, если он в хорошем состоянии, можно использовать б/у. Здесь вопросов больше, чем ответов. Минпромторг, возможно, не обращает внимания на профессионалов рынка, не приглашает в рабочие группы никого из реально действующих людей, которые понимают и работают в этой отрасли, например, владельцев сервисов. Если кругозор расширить, то все будет гораздо проще и понятнее», — подытожил он.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки, и, наконец, самих автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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