«Лучше не стало!»: Премиальные автозапчасти оказались под ударом санкций и курса рубля
Татьяна Арабаджи и Александр Казаченко рассказали в эфире НСН, как обвал рубля повлияет на рынок техобслуживания автомобилей в России.
Запчасти для автомобилей дорожали и до обвала рубля, теперь эта тенденция только укрепится, заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН. По ее словам, в зоне риска в больше степени оказались премиальные запчасти и запчасти для грузовиков, на это повлияли и вторичные санкции.
Так, техобслуживание автомобилей в России с января по май 2023 года подорожало на 21%, пишет «Российская газета» со ссылкой на дилеров. В то же время отмечается, что дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин. Арабаджи рассказала, с чем связана такая тенденция.
«Подорожало в принципе все, и стоимость запчастей увеличивается, и трудовые ресурсы подорожали. Если курс рубля выровняется, запчасти все равно подорожают, просто не так интенсивно. Если же он надолго останется, такой, как сейчас, то да, рост цен на запчасти будет еще выше, потому что у нас все равно основная часть импортируется. Санкции с нас не сняли, поставки идут по длинным логистическим схемам, которые постоянно меняются. Все внимательно отслеживается, потому что уже появились вторичные санкции, премиальные запчасти, запчасти для грузовиков в этот список попали. Лучше не стало», - объяснила собеседница НСН.
Со своей стороны, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что проблем с доставкой автозапчастей нет, цены на них необоснованно завышают дилеры. При этом он подтвердил, что обвал рубля в любом случае погонит цены вверх.
«Не могу сказать, что техобслуживание подорожало на 21%. В принципе все ценники как были, так и есть. Расходники на премиальные машины и на все другое есть, цены на расходники снизились на 15% до курсовой разницы. Дилеры, конечно, могут поднимать, что хотят, сами делают. В обычных сервисах ничего такого не произошло. Если закупки будут производить сейчас, конечно, цены пойдут вверх на курсовую разницу. По поставкам все остается по-прежнему, 38 дней – средний срок поставки запасных частей», - рассказал он.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко говорил «Радиоточке НСН», что дефицит запчастей есть только на те автомобили из Китая, которые ввозятся в Россию мелкими партиями по параллельному импорту.
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