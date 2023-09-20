Автоэксперт Хайцеэр: Стоимость обслуживания автомобиля в России выросла на 50%
Запчасти и расходники выросли в цене как минимум на 25-50%, что объясняется понижением курса рубля по отношению к доллару, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Падение курса рубля повлекло за собой подорожание и запчастей, и техобслуживания, и топлива, и страховки, и, наконец, самих автомобилей. Об этом НСН заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Ранее аналитический центр «Национальное агентство финансовых исследований» провел опрос, согласно которому каждый пятый россиянин откажется от поездок на личном авто, если расходы на бензин, ремонт и автозапчасти увеличатся на 10-20%. В то же время каждый второй респондент полагает, что за последний год цены на автомобильное топливо выросли очень сильно. Хайцеэр заявил, что стоимость обслуживания автомобилей уже увеличилась на 50%, поскольку именно настолько ослаб курс рубля.
«Запчасти и расходные материалы подорожали минимум на 25-50%, поскольку средний класс у нас весь импортный, цены указываются в долларах, а рубль ослаб именно настолько. Любое техобслуживание, соответственно, кратно дороже, нежели в прежние времена. На стоимость повлияло и изменение логистики. Вместе с тем цены на саму работу специалистов по ремонту автомобиля изменились не слишком сильно. Рост цен на ГСМ мы наблюдаем каждый день, налицо подорожание на 20%. Увеличилась в цене и страховка — как ОСАГО, так и КАСКО. Поднялась стоимость и самих автомобилей — новых практически на 100%, подержанные тоже пытаются подтянуться. К тому же, чем больше пробег, тем сильнее увеличиваются вложения в автомобиль», — добавил автоэксперт.
Ранее Хайцеэр заявил, что в силу менталитета российские автолюбители не откажутся от личных автомобилей, однако есть тенденция к покупке более дешевых машин либо подержанного автотранспорта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru