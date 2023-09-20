Автоэксперт Хайцеэр: Стоимость обслуживания автомобиля в России выросла на 50%

Ранее аналитический центр «Национальное агентство финансовых исследований» провел опрос, согласно которому каждый пятый россиянин откажется от поездок на личном авто, если расходы на бензин, ремонт и автозапчасти увеличатся на 10-20%. В то же время каждый второй респондент полагает, что за последний год цены на автомобильное топливо выросли очень сильно. Хайцеэр заявил, что стоимость обслуживания автомобилей уже увеличилась на 50%, поскольку именно настолько ослаб курс рубля.

«Запчасти и расходные материалы подорожали минимум на 25-50%, поскольку средний класс у нас весь импортный, цены указываются в долларах, а рубль ослаб именно настолько. Любое техобслуживание, соответственно, кратно дороже, нежели в прежние времена. На стоимость повлияло и изменение логистики. Вместе с тем цены на саму работу специалистов по ремонту автомобиля изменились не слишком сильно. Рост цен на ГСМ мы наблюдаем каждый день, налицо подорожание на 20%. Увеличилась в цене и страховка — как ОСАГО, так и КАСКО. Поднялась стоимость и самих автомобилей — новых практически на 100%, подержанные тоже пытаются подтянуться. К тому же, чем больше пробег, тем сильнее увеличиваются вложения в автомобиль», — добавил автоэксперт.

Ранее Хайцеэр заявил, что в силу менталитета российские автолюбители не откажутся от личных автомобилей, однако есть тенденция к покупке более дешевых машин либо подержанного автотранспорта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

