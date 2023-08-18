Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ
Южная Корея выдала России мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, обвиняемый Шакиржон Улпиджанов был депортирован из республики в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ. Дело против мужчины возбудили в январе. В марте Улпиджанова задержали в Республике Корея.
«Предварительно установлено, что противоправное деяние совершено на территории Южной Кореи. Фигурант умышленно предоставил денежные средства участнику запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"», — заявила Волк.
Представитель МВД указала, что средства в дальнейшем потратили на огнестрельное оружие, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru