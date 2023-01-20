В МИД России сообщили о тайном спонсировании Вашингтоном ИГИЛ*

США тайно спонсируют силы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) для борьбы с режимом талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вашингтон хочет отомстить за свое «позорное военно-политическое поражение в Афганистане», и предпринимает шаги, чтобы установить контакты с противниками режима.