В МИД России сообщили о тайном спонсировании Вашингтоном ИГИЛ*
США тайно спонсируют силы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) для борьбы с режимом талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Вашингтон хочет отомстить за свое «позорное военно-политическое поражение в Афганистане», и предпринимает шаги, чтобы установить контакты с противниками режима.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон вывел войска США из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на подготовке Украины к наступлению.
Патрушев привел слова госсекретаря США Блинкена, который признавался, что Соединенные Штаты «не смогли бы выделять столько средств Украине», если бы американская армия не покинула Афганистан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- Захарова: вся демократия в США выбрасывается на помойку истории
- Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы ВОВ
- Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте
- В Кремле не испугались возможных поставок НАТО танков Киеву
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО в Москве
- Телеграм: В Крыму - Сбер, а в Киеве - слив
- В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
- Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16
- МИД Китая продолжит прилагать усилия по переговорам на Украине
- В Германии объяснили нежелание поставлять танки Leopard Киеву «историческими причинами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru