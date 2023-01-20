В МИД России сообщили о тайном спонсировании Вашингтоном ИГИЛ*

США тайно спонсируют силы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) для борьбы с режимом талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вашингтон хочет отомстить за свое «позорное военно-политическое поражение в Афганистане», и предпринимает шаги, чтобы установить контакты с противниками режима.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон вывел войска США из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на подготовке Украины к наступлению.

Патрушев привел слова госсекретаря США Блинкена, который признавался, что Соединенные Штаты «не смогли бы выделять столько средств Украине», если бы американская армия не покинула Афганистан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанВашингтонМИД РФ
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