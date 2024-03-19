Ужесточение правил сдачи экзаменов на права объяснили нехваткой экзаменаторов
Шестимесячный перерыв между попытками сдать на права — слишком жесткое условие, это серьезный стресс для кандидатов в водители, сказала НСН Елена Зайцева.
Введение шестимесячного перерыва между попытками сдать на права можно объяснить дефицитом экзаменаторов, для самих же будущих водителей это будет суровым испытанием, несмотря на то, что сдать экзамен стало легче. Об этом НСН заявила председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.
Ранее агентство ТАСС сообщило об изменениях в правилах сдачи экзаменов на водительские права, которые вступают в силу с 1 апреля. Так, теперь при неудачной попытке кандидата в водители сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД следующая возможность у него появится только через шесть месяцев. Зайцева назвала такие ограничения слишком жесткими.
«Особых плюсов я не вижу. Шестимесячный перерыв — это очень жестко. Думаю, это нововведение связано с нехваткой экзаменаторов: если ограничить количество попыток и число сдающих, им станет полегче. А вот для кандидатов в водители, конечно, это стрессовая ситуация. Не исключено даже, что будет иметь место подкуп экзаменаторов и прочие хитрости», — сказала Зайцева.
При этом собеседница НСН отметила, что нововведение никак не скажется на доходах автошкол.
«Доходы автошкол — это обучение, а не экзамены, которые не имеют отношения к непосредственной деятельности автошкол», — добавила эксперт.
Вместе с тем Зайцева указала на то, что сдать экзамен теперь будет несколько легче.
«Законодатели увеличили количество штрафных баллов: раньше можно было набрать не более пяти баллов — теперь не более шести», — подытожила она.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что теоретического экзамена для получения иностранцами российских прав будет достаточно.
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