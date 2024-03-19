Ужесточение правил сдачи экзаменов на права объяснили нехваткой экзаменаторов

«Особых плюсов я не вижу. Шестимесячный перерыв — это очень жестко. Думаю, это нововведение связано с нехваткой экзаменаторов: если ограничить количество попыток и число сдающих, им станет полегче. А вот для кандидатов в водители, конечно, это стрессовая ситуация. Не исключено даже, что будет иметь место подкуп экзаменаторов и прочие хитрости», — сказала Зайцева.

При этом собеседница НСН отметила, что нововведение никак не скажется на доходах автошкол.

«Доходы автошкол — это обучение, а не экзамены, которые не имеют отношения к непосредственной деятельности автошкол», — добавила эксперт.

Вместе с тем Зайцева указала на то, что сдать экзамен теперь будет несколько легче.

«Законодатели увеличили количество штрафных баллов: раньше можно было набрать не более пяти баллов — теперь не более шести», — подытожила она.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что теоретического экзамена для получения иностранцами российских прав будет достаточно.

