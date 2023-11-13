Иностранцев предложили избавить от бюрократии при получении российских прав

Согласно новому закону, который вступит с 1 марта 2024 года, водители с иностранными правами будут сдавать только теоретический экзамен для получения российских ВУ.

«Теоретического экзамена более чем достаточно, никаких дополнительных бюрократических процедур я бы не стал вводить, потому что ни для кого не секрет, что основная часть коррупции при получении ВУ приходится на практический экзамен. Кроме того, автошкола и так далее – исключительно бюрократия, потому что качество преподавания к нас в автошколах точно не лучше, чем в условной Киргизии, Армении и так далее, а может быть, и хуже. Люди, которые решили жить в нашей стране, действительно должны поменять ВУ, и чем меньше проблем при этом будет, тем лучше», - сказал он.

Шапарин считает, что замена бумажки не повлияет на качество вождения, на аварийность и смертность на дорогах.

«Гораздо большее влияние на вождение оказывает, например, дорожное покрытие, освещенность на трассах и так далее. У нас аварийность за девять месяцев этого года выросла на 5%, это фантастически много. Любой человек, который владеет русским языком и минимальными когнитивными возможностями, сможет сдать теоретический экзамен, несмотря на количество вопросов и так далее. Я не слышал в последнее время, чтобы кто-то покупал теоретический экзамен», - разъяснил собеседник НСН.

Ранее Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что срок действия прав необходимо продлить до 20 лет для всех водителей, чтобы избежать лишней бюрократии.

