«Бесполезно!»: Ограничение скорости для электросамокатов увеличит число ДТП
Поездки на электросамокатах — не баловство и не развлечение, это полноценный общественный транспорт, сказала НСН Ксения Эрдман.
Попытки ограничить скорость электросамокатов до скорости пешехода сделает их неустойчивыми и бесполезными, десятки миллионов людей лишатся удобного вида транспорта. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ранее московские власти совместно с МВД приступили к проработке вопроса идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений, сообщила «Парламентская газета». А депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что скорость движения электросамокатов на тротуарах должна быть не выше скорости пешеходов (5-7 км/ч), а заодно их нужно сделать «шумными», чтобы пешеходы слышали приближение средства индивидуальной мобильности. По мнению Эрдман, снижение лимита скорости для электрсамокатов не приведет к желаемому результату.
«Любое средство индивидуальной мобильности (СИМ) в любом городе выполняет транспортную функцию. По транспортному сценарию совершаются до 85% всех поездок как на кикшеринговых самокатах, так и на частных СИМ. Например, люди не могут иначе добраться до транспортных узлов, не хотят стоять в центре в пробке, пользоваться каршерингом, не могут быстро и адекватно перемещаться внутри спального района или между соседними районами. Такие поездки — не баловство, не развлечение, а транспортная рутина, которую таким способом стремятся оптимизировать. Если же мы снизим скорость самоката до скорости пешехода, во-первых, он потеряет устойчивость, во-вторых, поездка на нем станет бессмысленной», — сказала Эрдман.
Собеседница НСН добавила, что подобная мера поспособствует увеличению числа ДТП с участием частных самокатов.
«Город начнет захлебываться в частных, абсолютно неуправляемых, неконтролируемых и неидентифицируемых самокатах. Познав удобство такого вида транспорта, люди не откажутся от СИМ. Резко увеличится количество ДТП, при этом мы не будем знать, кто управляет частными самокатами, да и их скорость никак не ограничена. Самокаты, которые находятся в индивидуальном пользовании, имеют мощность от 0,25 киловатт до 4 киловатт (близко к мощности мопеда), в отличие от кикшеринга, где мощность ограничена 0,25 киловатт. Напомню, что верхний предел скорости кикшеринговых самокатов не превышает 25 км/ч», — добавила эксперт.
Критически отнеслась директор Ассоциации операторов электромобильности и к идее сделать электросамокаты шумными.
«Во-первых, наушники или общегородской шум могут помешать услышать электросамокат, даже если он будет шумным. Во-вторых, звучать средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны не очень громко, поскольку городской шум тоже очень вреден. Кроме того, шумные самокаты при передвижении ночью вдоль жилых домов в спальных районах будут скорее мешать, чем помогать», — подчеркнула собеседница НСН.
Ранее депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России обязательную госрегистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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