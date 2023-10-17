«Бесполезно!»: Ограничение скорости для электросамокатов увеличит число ДТП

«Любое средство индивидуальной мобильности (СИМ) в любом городе выполняет транспортную функцию. По транспортному сценарию совершаются до 85% всех поездок как на кикшеринговых самокатах, так и на частных СИМ. Например, люди не могут иначе добраться до транспортных узлов, не хотят стоять в центре в пробке, пользоваться каршерингом, не могут быстро и адекватно перемещаться внутри спального района или между соседними районами. Такие поездки — не баловство, не развлечение, а транспортная рутина, которую таким способом стремятся оптимизировать. Если же мы снизим скорость самоката до скорости пешехода, во-первых, он потеряет устойчивость, во-вторых, поездка на нем станет бессмысленной», — сказала Эрдман.

Собеседница НСН добавила, что подобная мера поспособствует увеличению числа ДТП с участием частных самокатов.

«Город начнет захлебываться в частных, абсолютно неуправляемых, неконтролируемых и неидентифицируемых самокатах. Познав удобство такого вида транспорта, люди не откажутся от СИМ. Резко увеличится количество ДТП, при этом мы не будем знать, кто управляет частными самокатами, да и их скорость никак не ограничена. Самокаты, которые находятся в индивидуальном пользовании, имеют мощность от 0,25 киловатт до 4 киловатт (близко к мощности мопеда), в отличие от кикшеринга, где мощность ограничена 0,25 киловатт. Напомню, что верхний предел скорости кикшеринговых самокатов не превышает 25 км/ч», — добавила эксперт.

Критически отнеслась директор Ассоциации операторов электромобильности и к идее сделать электросамокаты шумными.

«Во-первых, наушники или общегородской шум могут помешать услышать электросамокат, даже если он будет шумным. Во-вторых, звучать средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны не очень громко, поскольку городской шум тоже очень вреден. Кроме того, шумные самокаты при передвижении ночью вдоль жилых домов в спальных районах будут скорее мешать, чем помогать», — подчеркнула собеседница НСН.