В России создадут дорожки для электросамокатов и велосипедов

Отмечается, что Минстрой, Минтранс и МВД должны к 28 июня следующего года подготовить необходимые изменения в нормативно-технические документы в сфере строительства. Новые правила установят характеристики и места для обустройства инфраструктуры для СИМ, параметры определения оптимального числа и плотности парковок для транспортных средств. При этом региональные власти должны впоследствии утвердить свои планы по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в транспортные системы в городах.

Как указали в Минстрое, ведомство и ФАУ «ФЦС» прорабатывают вопросы по внесению изменений в действующие нормы для реализации мер.

Эксперты отмечают, что развитие инфраструктуры для СИМ — лучшее решение, учитывающее интересы пользователей такого транспорта и пешеходов.

