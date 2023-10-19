В России создадут дорожки для электросамокатов и велосипедов
Массовое развитие инфраструктуры для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов и электровелосипедов, запланировали в России, это позволит в том числе разделить потоки пешеходов и транспортных средств. Об этом пишут Известия со ссылкой на дорожную карту правительства по развитию СИМ.
Отмечается, что Минстрой, Минтранс и МВД должны к 28 июня следующего года подготовить необходимые изменения в нормативно-технические документы в сфере строительства. Новые правила установят характеристики и места для обустройства инфраструктуры для СИМ, параметры определения оптимального числа и плотности парковок для транспортных средств. При этом региональные власти должны впоследствии утвердить свои планы по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в транспортные системы в городах.
Как указали в Минстрое, ведомство и ФАУ «ФЦС» прорабатывают вопросы по внесению изменений в действующие нормы для реализации мер.
Эксперты отмечают, что развитие инфраструктуры для СИМ — лучшее решение, учитывающее интересы пользователей такого транспорта и пешеходов.
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