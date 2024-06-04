Романтика кончилась: Названы главные причины нехватки дальнобойщиков
Сегодня нехватка водителей остается на уровне 20-25%, рассказал НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
На сегодняшний день профессия дальнобойщика предполагает очень мало факторов, которые бы стимулировали приток молодых кадров. Об этом НСН рассказал председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
По информации Telegram-канала Mash, дефицит дальнобойщиков в России вырос в несколько раз. Среди причин отмечаются низкие зарплаты, отток мигрантов и отсутствие запчастей.
«Дальнобойщик— это сленг. Мы говорим про нехватку водителей. Дальнобойщик — это водитель, который ездит на дальние расстояния. Сейчас тенденция 20-25% нехватки водителей так и остается. Здесь нужно информационно до молодых людей доносить, что данная профессия нужна. Опять же зарплаты большие есть, но не везде. Многие из наших членов ассоциации делятся информацией, что от 200-250 тысяч зарплата существует. Но за счет уровня зарплат как-то нивелировать дефицит водителей – это сложно. Раньше эта профессия была романтикой, была советская закалка. Сегодня многие из водителей ушли на пенсию, много забрала СВО. Все эти факторы влияют на нехватку. Пытаются привлечь кадры из азиатских стран, но сейчас очень ужесточились требования к мигрантам», - отметил Матягин.
По его словам, сегодня у молодежи другие приоритеты в карьере. Плюс профессия дальнобойщика предполагает множество трудностей, которые отталкивают молодых людей от этого выбора.
«Если молодежь сегодня стремится быть компьютерщиками, блогерами, менеджерами, юристами и им баранку крутить не совсем интересно, то откуда появится дополнительное количество водителей? Эта профессия только кажется простой. На деле она сложная как психологически, так и физически: болезни спины, геморрой, давление. Эти факторы в какой-то степени тоже влияют на выбор такой работы. Опять же многие от семьи не хотят отрываться. Мало плюсов, которые могли бы заставить молодежь идти в эту профессию», - рассказал он.
Женщин-водителей традиционно мало, но некоторые выбирают такой путь, чтобы набрать популярность в интернете.
«Женщины-дальнобойщицы есть. Их плюс-минус до 500 человек по России. Опять же, кто из женщин пойдет в данную профессию? Девушки-пацанки, которым с детства хотелось с папой в машине поковыряться. Или же это женщины, которые не обременены семьей. Есть еще блогерши, для них это больше не как работа, а как один из инструментов раскручивания своего блога», - поделился Матягин.
Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в России за год увеличилась на 86%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По сообщениям дальнобойщиков в телеграм-каналах, представители их организаций обещали поднять месячную зарплату на 120%, но на деле выплаты выросли только на 50%. Вместо обещанных 220 тысяч водители получают 150 тысяч. Также большинство работает на своих фурах и ремонтирует их за свой счёт. Сегодня водители все чаще перепрофилируются, многие начали возить топливо солдатам в зону специальной военной операции (СВО).
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