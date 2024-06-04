Романтика кончилась: Названы главные причины нехватки дальнобойщиков

«Если молодежь сегодня стремится быть компьютерщиками, блогерами, менеджерами, юристами и им баранку крутить не совсем интересно, то откуда появится дополнительное количество водителей? Эта профессия только кажется простой. На деле она сложная как психологически, так и физически: болезни спины, геморрой, давление. Эти факторы в какой-то степени тоже влияют на выбор такой работы. Опять же многие от семьи не хотят отрываться. Мало плюсов, которые могли бы заставить молодежь идти в эту профессию», - рассказал он.

Женщин-водителей традиционно мало, но некоторые выбирают такой путь, чтобы набрать популярность в интернете.

«Женщины-дальнобойщицы есть. Их плюс-минус до 500 человек по России. Опять же, кто из женщин пойдет в данную профессию? Девушки-пацанки, которым с детства хотелось с папой в машине поковыряться. Или же это женщины, которые не обременены семьей. Есть еще блогерши, для них это больше не как работа, а как один из инструментов раскручивания своего блога», - поделился Матягин.

Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в России за год увеличилась на 86%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По сообщениям дальнобойщиков в телеграм-каналах, представители их организаций обещали поднять месячную зарплату на 120%, но на деле выплаты выросли только на 50%. Вместо обещанных 220 тысяч водители получают 150 тысяч. Также большинство работает на своих фурах и ремонтирует их за свой счёт. Сегодня водители все чаще перепрофилируются, многие начали возить топливо солдатам в зону специальной военной операции (СВО).

