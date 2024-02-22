Путин заявил о готовности КНР упростить въезд для российских дальнобойщиков

Китай согласен упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».

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По его словам, над упрощением въезда работают министерства иностранных дел двух стран.

«Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами», - сказал Путин.

Банк Китая 21 февраля назвал слухами информацию о прекращении приема платежей из России. Ранее сообщилось, что ограничения ввели сразу несколько финансовых организаций КНР, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДальнобойщикиКитайВладимир Путин

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