Аллерголог Болибок: Первая пыльца появится в Москве уже 26 марта

В предстоящем сезоне ожидается активное пыление деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Института иммунологии ФМБА России, гендиректора Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталью Ильину. Это связано с тем, что прошедшая зима отметилась обильным снежным покровом и повышенной влажностью. Болибок предположил, что первая пыльца появится в столице страны уже 26 марта.

«После столь обильной снежной зимы всегда возникало обильное цветение ветроопыляемых деревьев. Проблема еще и в том, что в южных регионах все уже цветет, большое количество пыльцы выделяется, ближайшие несколько дней ожидается южный ветер. Если давать прогноз на Москву, то уже 26 марта ожидается занос небольшого количества пыльцы, люди, чувствительные к ней, будут реагировать. Это первый звоночек», - заявил он.