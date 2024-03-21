Аллерголог Болибок: Первая пыльца появится в Москве уже 26 марта
В 2024 году цветение растений, вызывающих аллергию, начнется уже в конце марта, рассказал НСН Владимир Болибок.
Конец марта ознаменуется началом цветения и распространением пыльцы, рассказал в интервью НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В предстоящем сезоне ожидается активное пыление деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Института иммунологии ФМБА России, гендиректора Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталью Ильину. Это связано с тем, что прошедшая зима отметилась обильным снежным покровом и повышенной влажностью. Болибок предположил, что первая пыльца появится в столице страны уже 26 марта.
«После столь обильной снежной зимы всегда возникало обильное цветение ветроопыляемых деревьев. Проблема еще и в том, что в южных регионах все уже цветет, большое количество пыльцы выделяется, ближайшие несколько дней ожидается южный ветер. Если давать прогноз на Москву, то уже 26 марта ожидается занос небольшого количества пыльцы, люди, чувствительные к ней, будут реагировать. Это первый звоночек», - заявил он.
Собеседник НСН также добавил, что основной период пыления начнется в конце марта, однако аллергиков могут спасти предстоящие апрельские дожди.
«Обычно первым аллергеном является ольха, потом зацветает орешник и верба. Ольха начинает цвести через 3-4 дня после того, как устанавливается положительная ночная температура. В этом году опыление начнется 28-29 марта. Если будет солнечная, сухая, ветряная погода, как и ожидается, произойдет значительный заброс пыльцы в атмосферу. С началом апреля будет больше цветущих деревьев. Но, возможно, нас спасет то, что первая половина апреля должна быть достаточно дождливой», - резюмировал Болибок.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты, содержащие пыльцу, могут усиливать аллергическую реакцию организма. Она посоветовала на время исключить из своего рациона мед, яблоки, сливы, абрикосы, персики, а также пасленовые растения: томаты, баклажаны, картофель, передает «Радиоточка НСН».
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