Врач опроверг пользу масла ментола и мяты при насморке

По его словам, это может привести к ожогу и ухудшению симптомов, то есть дополнительному отёку ткани, что может стать причиной «ещё большего затруднения носового дыхания».

Он указал, что эфирные масла ментола и мяты, а также аюрведические капли и растительные экстракты не помогут избавиться от насморка, так как являются «отвлекающей терапией».

«Те капли, которые содержат какие-то растительные экстракты (аюрведические), не лечат насморк. Более того, они могут содержать аллергены, которые только усугубят состояние пациента с аллергическим ринитом... я бы не стал их использовать – неизвестно, что там может быть ещё», – заключил Литвинов.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что сосудосуживающие капли не помогают при лечении насморка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

