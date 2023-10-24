Врач опроверг пользу масла ментола и мяты при насморке
Врач-оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. Петровского Алексей Литвинов заявил, что использовать при насморке чистые эфирные масла крайне нежелательно, сообщает Газета.Ru.
По его словам, это может привести к ожогу и ухудшению симптомов, то есть дополнительному отёку ткани, что может стать причиной «ещё большего затруднения носового дыхания».
Он указал, что эфирные масла ментола и мяты, а также аюрведические капли и растительные экстракты не помогут избавиться от насморка, так как являются «отвлекающей терапией».
«Те капли, которые содержат какие-то растительные экстракты (аюрведические), не лечат насморк. Более того, они могут содержать аллергены, которые только усугубят состояние пациента с аллергическим ринитом... я бы не стал их использовать – неизвестно, что там может быть ещё», – заключил Литвинов.
Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что сосудосуживающие капли не помогают при лечении насморка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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