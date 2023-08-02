Дерматолог рассказала, как проявляется аллергия на солнце
Активность солнца в летний период усиливается и может вызвать у некоторых людей сильные аллергические реакции. Об этом рассказала врач-дерматолог, профессор Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметила эксперт, аллергия на ультрафиолет проявляется в виде покраснений, зуда, волдырей и возникает на солнце либо спустя 30 минут после его воздействия на открытые участки кожи. Аллергия может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.
«В первом случае появляется незначительный зуд. А вот при тяжелом течении болезни на коже образовываются обширные волдыри, поднимается высокая температура», — подчеркнула Галлямова.
По словам дерматолога, методов профилактики и защиты от аллергии на солнечные лучи нет. Пациентам следует использовать SPF-крем с высоким фактором защиты, частично улучшить ситуацию может правильное питание и исключение продуктов-аллергенов. Со временем симптомы аллергии на солнце могут утихнуть сами.
Галлямова добавила, что группу риска по этому состоянию выделить сложно: стать жертвой аллергии на солнечные лучи может и здоровый человек, и страдающий другими формами этого недуга.
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