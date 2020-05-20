Уже 14 регионов РФ начали отменять ограничения по коронавирусу

В России 14 субъектов федерации уже приступили к постепенному снятию ограничений, принятых в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с кабинетом министров. В целом по стране 17 регионов достигли критериев для поэтапного снятия ограничительных мер.

Как подчеркнул премьер-министр, Россия сумела избежать «самых негативных прогнозов» по заболеваемости COVID-19. Как констатировал Мишустин, ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве. Он предположил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения.

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Вместе с тем, Мишустин подчеркнул, что все соответствующие службы и органы власти на местах обязаны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать её ухудшения, и реагировать оперативно на изменение обстановки, отмечает RT.

По последним обновлённым данным оперативного штаба, в России выявлено 308 705 случаев коронавируса, 85 392 человека выздоровели, 2972 пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

На этой неделе фиксируется наименьший прирост численности заболевших, а сегодня показатель впервые оказался меньше 3%. Ещё один знаковый момент отмечает «Свободная пресса»- сегодня впервые число выписанных пациентов превысило количество инфицированных.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Михаил МишустинКарантинКоронавирус
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