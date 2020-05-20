Уже 14 регионов РФ начали отменять ограничения по коронавирусу

В России 14 субъектов федерации уже приступили к постепенному снятию ограничений, принятых в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с кабинетом министров. В целом по стране 17 регионов достигли критериев для поэтапного снятия ограничительных мер.

Как подчеркнул премьер-министр, Россия сумела избежать «самых негативных прогнозов» по заболеваемости COVID-19. Как констатировал Мишустин, ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве. Он предположил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения.