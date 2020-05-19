В Госдуме попросили Минпросвещения не торопиться с объявлением отдыха в детских лагерях
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН посоветовала прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора, а не Минпросвещения.
Летние смены в детских лагерях в этом году сократят на неделю, то есть с 21 до 14 дней. Об этом сообщила замглавы департамента политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева.
По ее словам, министерство рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах России с 1 июля.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в эфире НСН посоветовала прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора, а не Минпросвещения.
«Нужно очень внимательно относиться ко всем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор, учитывая службы региональных управлений. Потому что у нас большая страна, большая территория, очень разные условия. На территории одного региона могут быть карантинные районы и районы самоизоляции. Сейчас ни у кого нет возможности делать общие прогнозы и заявления. Очень бы хотелось, чтобы у детей была возможность какого-то отдыха и в то же время занятости. Чтобы для них придумали интересные, удаленные в том числе формы работы. Конструирование, уроки, мастер-классы – детям не должно быть скучно. Они должны получить оздоровление после такой нагрузки, в том числе эмоциональной, находясь длительное время дома. Детям должны быть обеспечено питание, медицинская помощь – все требования должны быть выполнены. В этой ситуации нужно учесть много факторов и только после этого принять решение. Общие заявления делать неправильно», - подчеркнула парламентарий.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов признал, что не все школы и учителя в России оказались готовыми к переходу на дистанционное обучение.
Ранее НСН рассказала, что школы в новом учебном году могут отменить общие перемены. В Роспотребнадзоре посоветовали исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок. Также ведомство рекомендует школам отказаться от проведения любых массовых мероприятий.
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