Милонов выступил против расширения пределов самообороны в России

Подавляющее большинство россиянок, осужденных за последние годы за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия. Половина - были осуждены за оборону по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Совместное исследование «Медиазоны» и «Новой газеты» появилось на фоне сообщения, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект, который предоставит россиянам возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи.

Документ предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что этот законопроект, созданный по американским лекалами, лоббируют богачи, желающие развестись.

«Охранные ордера и закон о бытовом насилии к реальности не имеют отношения. Его пролоббировали те, кто хочет поживиться на богатеньких супругах, которые хотят развестись и найти тех, кто будет свидетельствовать о том, что идет моральное или финансовое давление и запретить второму родителю приближаться к собственным детям. Я понимаю, что это вполне отвечает интересам авторов этих законопроектов, поскольку круг их избирателей - это разводящиеся супруги. Но на самом деле это ужасный законопроект», - считает Милонов.