Милонов выступил против расширения пределов самообороны в России
Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что к российской действительности нельзя примерять американские стандарты, иначе воры будут считать себя жертвой экономического кризиса.
Подавляющее большинство россиянок, осужденных за последние годы за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия. Половина - были осуждены за оборону по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Совместное исследование «Медиазоны» и «Новой газеты» появилось на фоне сообщения, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект, который предоставит россиянам возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи.
Документ предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что этот законопроект, созданный по американским лекалами, лоббируют богачи, желающие развестись.
«Охранные ордера и закон о бытовом насилии к реальности не имеют отношения. Его пролоббировали те, кто хочет поживиться на богатеньких супругах, которые хотят развестись и найти тех, кто будет свидетельствовать о том, что идет моральное или финансовое давление и запретить второму родителю приближаться к собственным детям. Я понимаю, что это вполне отвечает интересам авторов этих законопроектов, поскольку круг их избирателей - это разводящиеся супруги. Но на самом деле это ужасный законопроект», - считает Милонов.
«Закон о бытовом насилии никак ситуацию не улучшит. И те, кто сейчас имеет возможность видеть своих детей, никогда их не увидят, потому что американские лекала предполагают, что больше прав у того, у кого больше средств и больше возможности нанять дорогого и серьезного адвоката».
В официальном ответе российского правительства ЕСПЧ сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены», а мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В ответ на публикацию Минюст России заявил, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия был искажен.
«Если люди осуждены за превышение самообороны, значит, предел был превышен. И получается, что суды дают несправедливо дают наказания и сажают в тюрьму жертв бытового насилия. Тогда и сидящие за грабеж и воровство могут сказать, что они – жертвы экономического кризиса, безработицы… Так говорить неправильно», - резюмировал Виталий Милонов.
В свою очередь, председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН, что понятие «самооборона» необходимо верно переквалифицировать. По его мнению, вне зависимости от того, изнасилование это или домашнее насилие, пока есть угроза, человек должен иметь возможность как угодно, любыми методами защищаться.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Врачи: Ассанж может умереть в тюрьме
- Милонов выступил против расширения пределов самообороны в России
- Совфед одобрил закон о гражданах-иноагентах
- Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о попытке вербовки американскими бизнесменами
- Лукашенко обмолвился о «белорусском» Калининграде