«Ужасный Крым и оптимистичная Москва». В Госдуме оценили ситуацию с объектами ЖКХ в регионах

«По разным регионам ситуация разная. Если говорить о Москве, здесь ситуация гораздо оптимистичнее. Тем не менее, есть регионы, где ситуация вопиющая. Если брать тот же Крым, там в ужасном состоянии не только водоснабжение, с которым в республике всегда были проблемы, но самая большая проблема - с водоотведением. Это курортная зона, и когда очистные сооружения «никакие», - со времен СССР ничего не делалось, - это все выливается в море. Сейчас туда вкладываются серьезные деньги из федерального бюджета, ситуацию мы исправим, но, к сожалению, это не делается мгновенно. Проблемы, которые накапливались за полвека, их даже за 10 лет решить сложно, тем не менее, они решаются», - сказала Хованская.

По ее мнению, для решения этих проблем надо переходить на «контракты жизненного цикла».

«При ремонте и замене этих коммуникаций надо переходить на контракты жизненного цикла, когда тот, кто делает эти работы, отвечает не только в момент введения в эксплуатацию, но и потом. У разных объектов это может быть и 10, и 15, и 20 лет. Это нужно для того, чтобы через 2-3 года снова не латать дыры», - пояснила глава думского комитета.

Хованская также отметила, что, чем беднее регион, тем более высок процент изношенности объектов ЖКХ, поэтому надо помогать тем, кто по объективным причинам не может в нужном объеме вкладывать деньги.

«Объективности ради надо сказать, что число аварий, от которых мы страдали каждую зиму, уменьшилось, и МЧС уже не везет на самолете оборудование в очередной регион, чтобы там люди просто не замерзли», - заключила собеседница НСН.