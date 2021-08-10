«Ужасный Крым и оптимистичная Москва». В Госдуме оценили ситуацию с объектами ЖКХ в регионах
Чтобы не латать дыры каждые 2-3 года надо переходить на «контракты жизненного цикла», сказала НСН Галина Хованская.
Проблемы с коммунальной инфраструктурой в России накапливались с советских времен, и их решение может занять до 10 лет, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.
Ранее глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет по стране 60-70%. По его словам, в регионы направят 150 млрд рублей на модернизацию водопровода, канализации, очистных сооружений и других объектов ЖКХ.
«По разным регионам ситуация разная. Если говорить о Москве, здесь ситуация гораздо оптимистичнее. Тем не менее, есть регионы, где ситуация вопиющая. Если брать тот же Крым, там в ужасном состоянии не только водоснабжение, с которым в республике всегда были проблемы, но самая большая проблема - с водоотведением. Это курортная зона, и когда очистные сооружения «никакие», - со времен СССР ничего не делалось, - это все выливается в море. Сейчас туда вкладываются серьезные деньги из федерального бюджета, ситуацию мы исправим, но, к сожалению, это не делается мгновенно. Проблемы, которые накапливались за полвека, их даже за 10 лет решить сложно, тем не менее, они решаются», - сказала Хованская.
По ее мнению, для решения этих проблем надо переходить на «контракты жизненного цикла».
«При ремонте и замене этих коммуникаций надо переходить на контракты жизненного цикла, когда тот, кто делает эти работы, отвечает не только в момент введения в эксплуатацию, но и потом. У разных объектов это может быть и 10, и 15, и 20 лет. Это нужно для того, чтобы через 2-3 года снова не латать дыры», - пояснила глава думского комитета.
Хованская также отметила, что, чем беднее регион, тем более высок процент изношенности объектов ЖКХ, поэтому надо помогать тем, кто по объективным причинам не может в нужном объеме вкладывать деньги.
«Объективности ради надо сказать, что число аварий, от которых мы страдали каждую зиму, уменьшилось, и МЧС уже не везет на самолете оборудование в очередной регион, чтобы там люди просто не замерзли», - заключила собеседница НСН.
С 1 июля в России повысилась плата за коммунальные услуги. В целом тарифы выросли примерно на 4%, в прошлом году рост тарифов составил 3,1%. Повышение цен происходит ежегодно для сохранения стабильности работы соответствующих служб. В начале августа в Госдуму внесли законопроект, призванный снизить расходы на оплату коммунальных услуг.
Ранее президент России Владимир Путин поручил направить дополнительно 150 млрд рублей на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах. Изменения коснутся, прежде всего, канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков. Средства будут выделены, начиная с 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Степашин оценил степень износа коммунальной инфраструктуры в России
- В АТОР назвали напряженной ситуацию с пожарами в Греции
- Врио главы Северной Осетии объяснил смерть еще двух человек в больнице
- Гандболистка Вяхирева объяснила решение приостановить карьеру
- Первый в РФ уникальный прозрачный подвесной мост появился в горах Сочи
- СМИ сообщили о возобновлении переговоров «Барселоны» с Месси
- Уголовное дело возбудили после отравления детей на тренировочных сборах в Ростовской области
- Браслеты безопасности c QR-кодом начнут бесплатно раздавать в Москве
- Братья сбежали через окно суда в Выборге после оглашения приговора
- Число жертв аварии в больнице Владикавказа увеличилось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru