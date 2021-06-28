Глава Крыма Аксенов: ущерб от ЧС на полуострове составил 12,5 миллиардов рублей

Керчь и Ялта стали городами, которые больше всего пострадали от стихии. В этих городах зафиксированы значительные подтопления, часть жителей затопленных домов эвакуирована, наблюдаются проблемы с инфраструктурой. Глава администрации Ялты Янина Павленко предупредила об угрозе схода селей и новых ливней в регионе.

«Мы получили штормовое предупреждение. Весь день 28-го июня прогнозируются дожди, поднятие уровня воды в реках от 50 сантиметров до 1,5 метров», - сообщила Павленко.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, к каким последствиям мог привести заплыв Сергея Аксенова по затопленной Керчи. Так он прокомментировал популярное в интернете видео, где запечатлен глава региона.

