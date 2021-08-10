В фонде ЖКХ назвали степень износа коммунальной инфраструктуры в России
Износ объектов коммунальной инфраструктуры в России составляет от 60 до 70 процентов. Об этом заявил журналистам глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
«У нас в стране от 60 до 70% – абсолютный износ инфраструктуры. Еще с советских времен остались гнилые трубы», — цитирует Степашина РИА Новости.
По словам чиновника, 150 млрд рублей, выделенные через Фонд ЖКХ, направят на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в регионах, в том числе водопровода, канализации и очистных сооружений.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил направить дополнительно 150 млрд рублей на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах. Изменения коснутся прежде всего канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков. Средства будут выделены начиная с 2022 года.
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