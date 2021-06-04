Москвичей предупредили о циклоне с грозами на выходных

С пятницы, 4 июня, в Москве настанет настоящее лето. Температура вернется в рамки многолетней климатической нормы, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С сегодняшнего дня лето наступает наступление по всем фронтам и будет держать свои позиции. Жары и зноя, правда, на горизонте я вообще не вижу и в долгосрочном аспекте, и в краткосрочном. Это зона идеального климатического комфорта, когда дневная температура колеблется в рамках многолетней климатической нормы. Для июня она составляет 21-23 градуса. С сегодняшнего дня столбики термометров в столице впервые в июне этого года вернутся в рамки своей климатической нормы. Температура ожидается +22..+24 градуса, по области +19..+24 градуса в условиях солнечной, комфортной погоды. Кроме того, мы постепенно избавимся от эффекта холодных ночей», - рассказал синоптик.

В субботу характер метеоусловий существенно не изменится, а вот в воскресенье не исключены кратковременные ливни и грозы.

«В субботу ночью +7..+12 градусов, днем +20..+25 градусов, осадки маловероятны за исключением, может быть, южных, юго-восточных районов Подмосковья, где к вечеру могут пройти кратковременные дожди. В воскресенье, к сожалению, подойдет «южак» - южный циклон, который своей спиралью облаков зацепит и столичный регион, и преимущественно в дневные часы прольются скоротечные ливни и грозы. Они не будут слишком существенны и не снизят температурные показатели: ночью +9..+14 градусов, днем +19..+24 градуса», - отметил Тишковец.