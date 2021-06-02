В Минздраве опровергли связь заболеваемости COVID-19 с погодой

Всплески заболеваемости COVID-19 никак не коррелируют с погодой или температурой воздуха. Об этом заявил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По словам чиновника от медицины, причиной роста заболеваемости может стать скопления людей.

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН также не выявила серьёзных и обоснованных подтверждений серьёзного влияния погодных условий на скорость распространения коронавируса. Оказалось, вопреки ожиданиям, что распространение нового вируса не носит сезонный характер.

Динамика распространения заболевания в 2020 году, согласно наблюдениям, зависела в большей степени от мер, которые принимались властями разных стран, нежели от метеорологических условий.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 171,2 миллиона человек, свыше 3,5 миллиона умерли. В России, по официальным данным, зафиксировано более 5 миллионов случаев инфицирования, умерли более 122 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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