Вильфанд предложил россиянам носить сомбреро
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует спасаться от солнца с помощью шляп-сомбреро, если ультрафиолетовый индекс превышает 6 пунктов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«У нас не носят сомбреро, но может имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу, особенно детей предохранять от ожога", - сказал Вильфанд в среду журналистам.
По его словам, ультрафиолет крайне опасен для кожи и глаз, в связи с чем во всех развитых странах прогнозируют не только погоду, но и ультрафиолетовый индекс.
Вильфанд отметил, что не стоит выходить на солнце в утренние и дневные часы, если этот индекс превышает 6 пунктов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН о вилянии солнечного света на коронавирус.
«Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», - отметил Онищенко.
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