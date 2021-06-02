Вильфанд предложил россиянам носить сомбреро

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует спасаться от солнца с помощью шляп-сомбреро, если ультрафиолетовый индекс превышает 6 пунктов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«У нас не носят сомбреро, но может имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу, особенно детей предохранять от ожога", - сказал Вильфанд в среду журналистам.

По его словам, ультрафиолет крайне опасен для кожи и глаз, в связи с чем во всех развитых странах прогнозируют не только погоду, но и ультрафиолетовый индекс.

Вильфанд отметил, что не стоит выходить на солнце в утренние и дневные часы, если этот индекс превышает 6 пунктов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН о вилянии солнечного света на коронавирус.

«Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», - отметил Онищенко.

