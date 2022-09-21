Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса

Председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев заявил, что участие иностранных граждан в СВО даст им ряд преимуществ, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Он отметил, что поддерживает решение по вовлечению в защиту Донбасса иностранцев, которые смогут в упрощённом порядке получить российское гражданство, а также денежные выплаты.

«Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они всё взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощённом порядке гражданство РФ», - подчеркнул Худайбердиев.

Ранее президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает упрощённое получение гражданства РФ иностранцами, проходящими службу в Вооруженных силах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияГражданство РФУзбекистан
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