Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса

Он отметил, что поддерживает решение по вовлечению в защиту Донбасса иностранцев, которые смогут в упрощённом порядке получить российское гражданство, а также денежные выплаты.

«Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они всё взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощённом порядке гражданство РФ», - подчеркнул Худайбердиев.

Ранее президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает упрощённое получение гражданства РФ иностранцами, проходящими службу в Вооруженных силах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».