Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса
Председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев заявил, что участие иностранных граждан в СВО даст им ряд преимуществ, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что поддерживает решение по вовлечению в защиту Донбасса иностранцев, которые смогут в упрощённом порядке получить российское гражданство, а также денежные выплаты.
«Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они всё взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощённом порядке гражданство РФ», - подчеркнул Худайбердиев.
Ранее президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает упрощённое получение гражданства РФ иностранцами, проходящими службу в Вооруженных силах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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